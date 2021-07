Interior prioritza Tarragona per a una prova pilot d'avisos d'emergències per SMS

Elaposta per Tarragona per si cal fer una prova pilot del sistema d'. Es tracta d'un sistema que ja funciona en alguns països d'Europa pel qual la població rep un missatge SMS al seu mòbil en cas que hi hagi una situació d'emergència.En el cas de Tarragona, la Generalitat ho contempla per possibles accidents químics en el marc del, però també es podria activar per inundacions o terratrèmols, entre altres. La UE ha donat fins el 21 de juny del 2022 als països perquè transposin la directiva comunitària que reguli el servei. Fonts d'Interior han apuntat a l'ACN que el Govern ha demanat diverses vegades a l'Estat accelerar la implementació del sistema.Arran de l'explosió a IQOXE el 14 de gener del 2020, l'aleshores conseller d'Interiorva afirmar que apostaven pel sistema Cell Broadcasting per dirigir-se a la població en cas d'accident químic de manera eficaç. La competència del servei és estatal, ja que l'origen és una normativa europea que l'Estat ha de transposar. Per fer-ho tenen fins el 21 de juny del 2022 i fonts del govern espanyol han apuntat que s'hi treballa dins dels terminis previstos. Tot i això, el Govern ha afirmat que ha demanat "des de fa molt" que s'acceleri l'aplicació de la norma.Un cop estigui vigent, Interior es planteja fer proves pilot per testar-ne el funcionament i el lloc que el Departament considera més idoni és Tarragona. Després del sinistre a IQOXE la ciutadania i els alcaldes delhan reclamat reiteradament més mesures de seguretat i protecció per a la població, així com informació ràpida i instruccions de com actuar si es torna a produir una situació similar a l'entorn del polígon petroquímic.

