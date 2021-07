Coia Ballesté serà la nova corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Londres

La periodistaserà la futura corresponsal de, segons ha pogut saber. El nomenament s'anunciarà avui. SubstituiràL'actual presidenta deli vicedegana de l'organisme professional ha desenvolupat la seva carrera professional a Catalunya Ràdio. Natural de-localitat on precisament aquest 2020 va protagonitzar el pregó de la festa major de Sant Pere -, Ballesté va ser coordinadora de Catalunya Informació, coordinadora d'El Matí de Catalunya Ràdio, sotscap del departament d'Esports i delegada de l'emissora a Tarragona.A més, ha format part de l'equip de Joaquim Maria Puyal a La TdP i ha estat membre del Consell Assessor de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili. Va estudiar Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona i ha treballat a la Cadena Ser i a la COPE.Aquest no és però l'únic canvi a la. La nova temporada depara nous reptes professionals també per a, que serà el corresponsal de Catalunya Ràdio a, als Estats Units. A diferència de Ballesté, qui assumirà la corresponsalia tant de la ràdio com de la televisió, Garriga s'encarregarà de representar l'emissora a la capital nord-americana. També es modificarà la corresponsalia delEl director de la cadena,, va defensar divendres passat a la Comissió de Control de la CCMA al Parlament el nomenament perquè havia tingut en compte els criteris deli va elogiar el perfil professional de Francesc Garriga. Pel que fa a Ballesté, va preferir no avançar res, però de tots ells va assenyalar que es tracta d'"extraordinaris professionals de la nostra ràdio i televisió pública".

