França recomana no viatjar a Catalunya per l'expansió de la variant Delta

"Els que encara no hagin reservat les seves vacances, millor que es quedin a França". Contundents declaracions del secretari d'estat d'assumptes europeus del govern francès,, que ha demanat a la ciutadania del país que no viatgi "ni a Espanya ni a Portugal" per l'expansió dels casos de coronavirus. En concret,, on la variant delta ha provocat una explosió de casos de manera exponencial en els últims dies.En una entrevista al canal France 2, Beaune ha assegurat queen els pròxims dies per intentar salvar l'estiu. En tot cas, pel que fa a les vacances, es demana no visitar la península Ibèrica (inclou Portugal) "i viatjar a altres països" per seguretat.La majoria de mitjans francesos han posat èmfasi en l'augment significatiu de casos, sobretot a les zones del País Valencià, Catalunya i les illes Balears després dels superbrots de Mallorca i de les festes de Sant Joan. De moment, el govern de Macron només recomana no viatjar a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol si no es té ja establertes les vacances a la península Ibèrica.

