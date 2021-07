França acusa Inditex de complicitat amb la Xina en la repressió contra els uigurs

El gegant de la moda Inditex s'enfronta a un cas judicial únic. La justícia francesa investigarà l'empresa que dirigeixper determinar si són complíces o no de la repressió que exerceix l'estat de lacontra la minoria ètnica dels uigurs. La multinacional propietària de firmes comno serà l'única que patirà l'escrutini dels tribunals francesos. La nord-americana Sketchers, la xinesa Uniqlo (patrocinada per estrelles com Roger Federer) i la francesa SMCP també estaran sota la lupa de la justícia.La investigació es realitzarà després que la fiscalia francesa acceptés una demanda contra aquestes empreses tèxtils per part del(una associació jurídica que protegeix minories) i una persona uigur, víctima de la repressió a la Xina. El fonament de la demanda és la producció de cotó en camps de concentració i repressió per part de centenars de membres de la comunitat uigur, que es veuen forçats a treballar aquest material que després és comercialitzat per gegants textils.Tot i que es preveu un litigi de llarga durada, les empreses d'Inditex i Uniqlo han mostrat la seva bona voluntat amb la justícia francesa i asseguren que col·laboraran en tot el procediment judicial perquè "no tenen res a veure amb aquestes acusacions". Bona part de la demanda també es fonamenta en desenes de testimonis i víctimes uigurs queon es produïa aquest cotó. La creació d'aquest material no és cap especulació ni teoria.Diverses empreseshan rebutjat de manera explícita comprar el cotó que es produeix als camps. Aquest gest els ha provocat un boicot a totes les xarxes socials de la Xina, que es tradueix en una pèrdua significativa en les vendes en el mercat asiàtic.

