Horrorland es trasllada a l'Illa Fantasia de Vilassar de Dalt

Animació itinerant i nous espectacles

Elja ha trobat nova ubicació, després que el passat mes de març anunciés oficialment el seu adeu a Cercs (Berguedà). Des d'aquesta tardor,(Maresme), amb el que compartirà espai, no només durant la temporada de Halloween, sinó també durant la resta de l'any. El parc, durant onze dies i amb una oferta 100% renovada amb sis nous passatges del terror.Durant la resta de mesos de l'any, l'emplaçament es convertirà en unque conviuran amb les atraccions del parc aquàtic en funció de la temporada.El nou emplaçament ha permès a la direcció del parctotes les experiències i atraccions. Per aquesta temporada Horrorland estrenarài presentarà una animació itinerant de carrer i espectacles de nova creació repartits per diferents punts del parc.Aquesta temporada el parcamb un aforament diari limitat a, malgrat que el parc té capacitat per a 8.000 persones. Les entrades es vendran per grups, de manera que cada grup entrarà dins de cada atracció de manera aïllada per garantir el distanciament social.

