Una suposada errada de seguretat de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid ha deixat, segons Telemadrid. Entre les dades que s'han revelat s'incloïa informació del rei Felip, del president del govern espanyol,; del líder del PP,; i de l'expresident espanyolQuan s'entrava en un enllaç no encriptat de la web de Sanitat, introduint el DNI d'una persona es podia consultar informació personal com ara el seucom ara quan havia rebut la vacuna de la Covid, de quin laboratori, en quin braç i qui els va vacunar.La televisió autonòmica ha consultat les dades personals del rei, vacunat el 29 de maig; de Sánchez, immunitzat el 28 de juny; i també de la ministra d'Igualtat,, i de l'exvicepresident espanyolLa Conselleria de Sanitat madrilenya ha negat la informació, però reconegut una "vulnerabilitat de seguretat" en el portal per obtenir el certificat Covid i ha assegurat que "aquesta escletxa ja està bloquejada", segons publica El País.

