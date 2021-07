La Fundació Factor Humà atorga els seus premis a la «mirada humana» durant la pandèmia

La Fundació Factor Humà ha celebrat aquest dimecres la seva 12 edició dels Premis Factor Humà 2021, al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, en una gala conduïda per l'actor i humorista Pep Plaza, en què s'ha fet el lliurament dels guardons Premi Impacta i Premi Mercè Salà, que reconeixen el treball d'empreses i organitzacions que demostren el seu compromís amb les persones. Anna Fornés, directora de la Fundació , ha explicat que "els premis reten homenatge a Mercè Sala, la persona que va impulsar l'entitat, i tenen l'objectiu de premiar aquelles empreses que destaquen per valors com la mirada humana, la innovació i la visió global".La Fundació ha guardonat amb el Premi Mercè Sala a l'empresa experta en automatització de fàbriques i processos Festo, amb seu a Alemanya i present a 61 països. La companyia destaca per un perfil laboral d'alta especialització, disposar de polítiques flexibles en conciliació laboral i d'una baixa rotació entre els seus empleats, o pel foment de les vocacions tecnològiques. En la faceta més innovadora, destaca pel lideratge en tecnologia d'avantguarda, amb projectes com el braç biònic articulat BioniCobot, que fa ús de la intel·ligència artificial inspirada en la naturalesa. Maria Dolors Rusinés, secretària general de Drets Socials de la Generalitat, ha estat la responsable de lliurar el guardó al director general de Festo a Espanya i Portugal, Xavier Segura.El Premi Impacta, creat per donar visibilitat a les organitzacions que destaquen per la seva tasca en recursos humans -aspecte que ha estat essencial arran de la pandèmia, ha recaigut en Saba Infraestructures pel seu projecte SabaWays. Es tracta d'una iniciativa de canvi cultural per potenciar la transformació digital a nivell global d’aquesta companyia de serveis de mobilitat. L'actuació de Saba ha permès la continuïtat de la companyia i una gestió de crisi exitosa des del primer dia de la pandèmia. Jordi Camí, director general del Parc de Recerca Biomèdica, ha llurat el guardó a Clara Alonso, directora de Persones i Organització de Saba Infraestructures.L'acte ha acollit també la presentació del nou Manifest Factor Humà, que suposa el posicionament de la Fundació en el nou escenari postpandèmic. Es tracta d'un document en què han participat vint-i-dues persones expertes en àmbits de l'organització i els recursos humans.

