Rivera planta Ciutadans i s'acosta a Casado

El seu paper a la convenció del PP

no assistirà als actes de celebració dels quinze anys de la fundació de Ciutadans , que tindran lloc els propers dies. Dissabte vinent, la formació farà una taula rodona sobre el passat i el futur de l'organització i s'havien fet diversos intents per aconseguir la presència de qui va dirigir Cs des de la seva fundació fins aldel novembre del 2010. Rivera va llançar la tovallola quan el seu grup va passar de 57 escons a només 10 en les eleccions espanyoles i va anunciar la seva retirada de la política. Era el reconeixement d'un fracàs que tenia molt de personal.Des d'aleshores, la crisi deno ha fet més que agreujar-se. Les dificultats de la nova executiva d'per consolidar-se han estat constants. L'operació iniciada per descavalcar el PP del govern dea través d'unaamb el PSOE va provocar una reacció fulminant per part de la direcció de Pablo Casado. Cs va esclatar per l'acció de diputats trànsfugues que van desobeir la direcció i Ciutadans, al capdavall, va quedar fora de l'executiu de Múrcia i va contemplar com elconvocava eleccions ai el partit perdia la seva presència a l'Assemblea de la Comunitat.Davant d'aquests fets i de lade militants i dirigents -aquest dimecres ha abandonat la militància l'exdiputat Sergio del Campo -, Rivera ha restat mut. Però no pas quiet. L', ferit pel seu fracàs estrepitós, sembla no haver perdonat els seus i protagonitza ara una sorprenent operació d'allunyament del partit que va liderar i d'acostament al PP. Una persona de la seva total confiança,, exsecretari d'organització de Cs i apartat per Arrimadas, fa mesos que treballa per als populars i ha tingut un paper per ajudar-los a desmantellar la maquinària del partit taronja.Rivera va anunciar el març del 2020 el seu pas al al bufet d'advocats Martínez-Echevarría , que va modificar el nom per. L'expolític presideix ara el consell d'administració del, estretament vinculat al PP, per al qual ha treballat en temes com el recurs contra la, aprovada el setembre passat pel Parlament, o en el recurs contra la llei d'educació del govern deA Ciutadans hi haper les properes passes de Rivera, de qui saben que no poden esperar res de bo. Des del partit s'ha dit que no s'ha convidat l'exdirigent a laque celebrarà els dies 17 i 18 de juliol a Madrid. Però el cert és que si Rivera hagués volgut anar-hi, hagués estat rebut amb caliu. Fonts de Ciutadans han explicat que s'han fet gestions perquè assistís a l'acte del proper dissabte a Barcelona.ha parlat amb l'exlíder aquests dies per intentar convèncer-lo, però el president deté altres prioritats. La primera, estar bé amb el PP.Els darrers dies, hi ha hagutsobre la vinculació de Rivera amb el PP. Se sap que el contacte és fluid entre ell i. El diari La Razón va informar que Rivera participaria com a ponent en la convenció que el PP prepara per a l'octubre i que vol ser una escenificació de l'que representa Casado. Fins i tot s'ha especulat amb el fet que l'excap de Cs exerciria com adel president del PP., vicesecretari general de Comunicació de Génova, ho ha negat i en aquests moments no està clar el protagonisme de l'advocat català en la trobada dels populars. El nom de Rivera ha circulat també com ade Casado per a les properes eleccions espanyoles. Com a? L'operació tindria com a únic objectiu acabar d'ensorrar un Ciutadans que es troba a les portes de la desaparició.El cert, però, és que la presència de Rivera no desperta un entusiasme unànime en els rengles conservadors. A la convenció del PP han estat convidats els expresidentsi són conegudes les males relacions entre Rajoy i Rivera. Anar a l'encontre del seu partit per haver d'escoltar Rivera pot ser excessiu fins i tot per una persona de la indolència de Rajoy. Hi ha el dubte també de fins a quin punt un polític que va dur el seu partit al caire del, i ara coqueteja amb un PP a qui volia substituir, suma prou atractiu i talent.Quinze anys després de ser entronitzat com a líder de Ciutadans i de ser-ne elmàxim, Albert Rivera pot acabar protagonitzant un dels episodis més estrambòtics de la política espanyola. El d'un expolític que, malgrat la seva promesa de retirar-se, és superat per unde tornar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor