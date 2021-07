L'exdiputat per Tarragona Sergio del Campo abandona Ciutadans

La misma sensación de orfandad política que en su día me llevo a afiliarme, hoy me lleva a solicitar la baja de @CiudadanosCs. Un día triste, pero hace tiempo que dejó de ser mi casa. Me quedo con un puñado de amigos y un montón de buenos momentos. Gracias por todo 😘😘 pic.twitter.com/KjDCtDrqB9 — Sergio del Campo (@sdelcampocs) July 7, 2021

, qui va ser diputat alespanyol per la demarcació deentre els anys 2015 i 2019, ha abandonat finalment el seu partit,. Del Campo, nascut a Saragossa l'any 1981, va ser durant diversos comicis el representant del partit per Tarragona, fins queDurant el seu pas pel Congrés, va ser portaveu a les comissions de Treball i Seguretat Social, de Seguretat Vial i Mobilitat Sostenible, i a la de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo.En una piulada, Del Campo lamenta que "la mateixa sensació d'orfandat política que en el seu dia em va portar a afiliar-me, avui em porta a sol·licitar la baixa de Ciutadans. Un dia trist, però fa temps que va deixar de ser casa meva. Em quedo amb un grapat d'amics i un munt de bons moments. Gràcies per tot".Malgrat les seves paraules, Del Campo no havia deixat la seva activitat política a les xarxes i continuava donant suport tant al partit com a l'exlíder, ara assessor de Pablo Casado (PP).

