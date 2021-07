Torna el front ampli

Classe dels dofins - Què vol dir unilateralitat?

Per Malcom Ç el 8 de juliol de 2021 a les 08:41 0 0

La unilateralitat, per a qui no ho entengui, no és només declarar la independència, és moltes altres coses, començant per fer la vida entre incòmoda i impossible a l'estat espanyol i les seves estructures de poder i espoli. I això comença per la denuncia pública de les seves podridures, segueix per l'exigència, i des d'aquí podem anar pujant esgraons de conflicte tenint com a exemple les resistències democràtiques en règims que no ho eren/són.