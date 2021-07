​El Parlament declara Catalunya «zona de llibertat per a les persones LGTBI»

Elha aprovat aquest dimecres una proposta de resolució que declara. La proposta ha estat aprovada amb els vots de tots els grups excepte Vox i s'adhereix a la resolució delque estableix el mateix per a tota la Unió Europea.El text també denuncia tota violència o discriminació per raó de sexe o orientació sexual,i reitera la responsabilitat de les administracions en la protecció dels drets del col·lectiu. El recent, el jove gai de 24 anys de la Corunya, ha sobrevolat el debat, però malgrat que tots els partits l'han recordat, han diferit a l'hora d'assenyalar els motius de l'atac i el que n'hauria de derivar.El, lai elshan apuntat el discurs de l'extrema dreta i la seva presència a les institucions com una de les causes de l'increment dels atacs al col·lectiu. "Els discursos fets des de les vísceres en escenaris polítics es converteixen en insults, cops i violències al carrer", ha declarat la diputada socialistaPer la seva banda, la diputada d'ERCha anat més enllà: "Nosaltres treballarem cada dia de la nostra vida per fer-los fora de les institucions", ha dit en referència a Vox. Per la dirigent de Junts,, la presència de l'extrema dreta a les institucions "està suposant una pèrdua de drets i un retrocés en les mesures legislatives" i ha assegurat que el col·lectiu LGTBI viu unaque es reflecteix en "dades esgarrifants".En la mateixa línia, la diputada de la CUP,, ha afirmat quede l'assassinat del Samuel i les recents agressions al col·lectiu. "Després d'anys d'avenços en drets i de fer passos contra les discriminacions, ressorgeixen els monstres de l'odi", ha afegit el diputat d'En Comú Podem,Tant Ciutadans com el PP hi han votat a favor, tot i que han posat en dubte elsde la proposta. Així, la diputadaha lamentat que es vulgui "qüestionar la democràcia espanyola" i ha recordat quede tot l'Estat. Vox ha aplaudit les lleis LGTBIfòbiques aprovades a

