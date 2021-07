La reactivació econòmica, els fons europeus i el model productiu dels municipis, a debat

L’(ACM) celebrarà aquest divendres uncentrat en com incidir en la, les oportunitats que suposen elsi la transformació que es pot propiciar des delsEl debat comptarà amb la participació del president de l’i alcalde de Deltebre,, el secretari de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran,, i el president d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU,. Comptarà amb tres taules rodones.La primera, estarà dedicada al rol dels municipis per a propiciar dinàmiques de transformació local i sortir de la crisi. La segona estarà dedicada a abordar aquelles oportunitats que ens brinda la UE per als municipis. I en la darrera taula es presentaran diferents iniciatives municipals d’innovació, disminució de les desigualtats, promoció urbana i transformació digital.Entre d’altres ponents hi participarà el vicepresident de Dinamització Econòmica de l’ACM i alcalde de La Ràpita, Josep Caparrós; la vicepresidenta de Projecció Exterior i Transparència de l’ACM i alcaldessa d’Anglès, Àstrid Desset; la responsable de Fons Europeus de la Generalitat, Conxita Font; i diversos representants del món local que exposaran iniciatives d’èxit per propiciar la reactivació socioeconòmica des dels municipis.La voluntat és debatre al voltant de noves dinàmiques d'economia circular i de transformació per assolir la reactivació econòmica i el desenvolupament sostenible dels municipis, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.El Debat Municipalista, previst de 9.30 a 13.00, es realitzarà en format online, però amb els ponents presencialment des de les instal·lacions de l’ACM. Es retransmetrà en directe a través dei de la resta de xarxes de l'ACM.

