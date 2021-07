El TSJC avala el projecte de l'Espai Barça

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat els recursos contra el projecte urbanístic de l'presentats el 2018 per(FAVB) el 2018.Tant la CUP com la federació fonamentaven els seus recursos amb l'argument que l'Espai Barça. Els dos recursos assenyalaven que el projecte permet un augment de l'edificació i la transformació d'espais teòricament verds i d'equipaments esportius en espais pel club.Amb la seva decisió,aprovada el maig del 2018 per l'Ajuntament i la Generalitat. La CUP i la FAVB insistien que la modificació urbanística no respecta l'article 98.1 de la llei catalana d'urbanisme, que obliga a compensar amb zones verdes la requalificació urbanística d'equipaments esportius. El projecte ho preveu, però la CUP i la FAVB ho veuen insuficient i a més denuncien que el procés participatiu amb el veïnat per dissenyar l'Espai Barça va ser merament simbòlic.La modificació del Pla General Metropolità (PGM) va ser impulsada el passat mandat pel govern d'Ada Colau i, ara sense representació. La Generalitat va ratificar-la, permetent al Barça construir un edifici d'oficines i un hotel. També es generaran més zones verdes i es faran més carrils biciEl projecte afecta una superfície de més dei preveu la-eliminant les barreres que el separen del barri- i l'enderroc del Palau Blaugrana i la Pista de Gel.La sentència obliga la CUP i la FAVB a pagar les costes processals, tot i que tenen l'opció de recórrer la decisió del TSJC al Tribunal Suprem . "La sentència avala els greuges soferts durant set anys a l’ombra d’acords tancats als despatxos de la Generalitat i l’Ajuntament", diuen els cupaires. "L’Espai Barça segueix sent un projecte especulatiu que dona l’esquena als barris de les Corts", apunten.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor