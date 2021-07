Despleguen una estelada durant la visita oficial de Sánchez a Letònia

Welcome of the Spanish Prime Minister @sanchezcastejon to Riga, Latvia! Visca Catalunya lliure! pic.twitter.com/kBKfpmPRVe — Linda Mazure 🎗️ (Vinotava) (@Vinotava) July 7, 2021

El president del govern espanyol,, ha visitat aquest dimecres Letònia en viatge oficial. Mentre participava en una ofrena floral a les víctimes de la guerra d'independència del país bàltic,Els portadors de l'ensenya independentista s'han situat al darrere de les delegacions d'Espanya i Letònia, que, i en acabar l'acte han guardat l'estelada i han marxat.En una roda de premsa posterior,i no es quedi "ancorat" en el 2017, en una compareixença amb el primer ministre de Letònia, Arturs Krišjānis Kariņš, quan se li ha preguntat per la trobada a Waterloo entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras "Tenim una agenda del retrobament i per això hem pres les mesures de gràcia", ha defensat el cap de l'executiu espanyol, que ha assegurat que "la part independentista ha d'obrir un diàleg amb l'altra part no independentista de Catalunya"

