La Fiscalia demana imputar Caixabank, Iberdrola i Repsol pel cas Villarejo

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Villarejo que imputi les empresesper haver "contractat els serveis de l'excomissari". Ara el jutge haurà de decidir si accepta les peticions del Ministeri Públic i acaba imputant aquestes tres empreses de l'En el cas d'Iberdrola s'investiguen els diferents contractes de l'elèctrica amb el comissari, quan encara estava en actiu. La sol·licitud d'imputació arriba com a resposta a un acteen el qual preguntava als fiscals si la companyia havia d'estar en la causa com investigada o com a perjudicada. De fet, es van paralitzar les declaracions com investigats, com les d'altres directius i exdirectius a l'espera de conèixer quina era la situació processal de la companyia.En cas que aquestes tres peticions siguin ateses per l'instructor, les tres companyies se sumarien a la llista d'imputats en la qual ja hi figuren El jutge García-Castellón va dictaminar les condicions d'investigats el passat abril per al president de Repsol, Antonio Brufau, i l'expresident de CaixaBank, Isidre Fainé, per haver contractat l'excomissari José Manuel Villarejo els anys 2011 i 2012 per espiar l'expresident de Sacyr, Luis del Rivero, que pretenia aconseguir el control de Repsol amb l'ajuda de la petrolera Pemex. Brufau i Fainé se sumen a l'expresident del BBVA, Francisco González, també imputat.

