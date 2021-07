Més policia a Barcelona per evitar aglomeracions el cap de setmana

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que reforçarà el desplegament de Guàrdia Urbana, serveis de neteja i agents cívics el proper cap de setmana, per evitar aglomeracions al carrer en un moment en què els contagis de Covid-19 estan disparats a la capital. L'anunci arriba l'endemà que l'alcaldessa, Ada Colau, assegurés quea cap punt de la ciutat, especialment a Ciutat Vella.Ahir Colau va assenyalar Ciutat Vella com a punt calent, especialment. El barri serà un dels punts d'atenció d'aquest cap de setmana, i es repetirà l'operatiu posat en marxa per la revetlla de Sant Joan per impedir que la gent accedeixi a les platges per l'interior del barri. En les darreres setmanes el consistori ha rebut un degoteig de queixes dels veïns per soroll a les nits.La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha recordat que els contagis s'han multiplicat per quatre en una setmana , i per vuit en tres setmanes, i que el nivell de vacunació de la població jove, la més afectada, encara és molt baix. Per això, ha demanat evitar aglomeracions i portar mascareta a l'exterior si no es pot garantir la distància de seguretat.El tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, ha dit que en les últimes setmanes s'han vistamb "inobservància general de les normes bàsiques de control sanitari" en altres punts de la ciutat, com el Gòtic, el Raval i el Born, places de Gràcia, l'Eixample, Sants-Montjuïc, zones lúdiques de Sant Martí, Nou Barris i alguns eixos de Sarrià-Sant Gervasi.Els equips de neteja, després que Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra buidin certes zones,. Batlle no es planteja demanar la implantació del toc de queda nocturn ni tampoc tancar les platges, però demana a la població que, com que l'oci nocturn estarà tancat, no vagi gaire lluny de casa seva ni es quedi al carrer fins a altes hores de la matinada.Colau va explicar aquest dimecres que el govern municipal jaL'alcaldessa va fer unai va demanar als veïns evitar que es generin aglomeracions "on no es respectin les mesures". Colau ha fet especialment als botellots de les nits del cap de setmana. "

