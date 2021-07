Colau avisa que «no permetran» aglomeracions els caps de setmana

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat quea cap punt de la ciutat, especialment a Ciutat Vella. Colau ha assenyalat Ciutat Vella com a punt calent, especialmentColau ha explicat que el govern municipal jai ha assegurat que la Guàrdia Urbana "reforçarà" els seus dispositius. Ho ha dit en resposta a preguntes dels mitjans en la roda de premsa de comiat del fins ara tinent d'alcaldia, Joan Subirats L'alcaldessa ha fet unai ha demanat als veïns evitar que es generin aglomeracions "on no es respectin les mesures". Colau ha fet especialment als botellots de les nits del cap de setmana. "La pandèmia no s'ha acabat", ha afirmat, en un moment en què Barcelona és un dels focus de nous contagis a Catalunya Colau també ha assegurat que les aglomeracions a Ciutat Vella estan provocant. L'alcaldessa ha reconegut que en les darreres setmanes hi ha hagut un degoteig de queixes dels veïns de la zona per les dificultats per descansar a la nit.

