Milers de persones van rebre aigua en comptes de la vacuna de la Covid a l'Índia

Estafa amb la vacuna de la Covid a l, un dels països més colpejats per la pandèmia. Segons han informat les autoritats, almenysen comptes de-la versió índia del fàrmac contra el coronavirus desenvolupat per- en diversos centres de vacunació no autoritzats a Bombai, Calcuta i altres punts del país.Fins al moment s'hanrelacionades amb l'estafa, entre les quals hi ha metges i professionals sanitaris. No es descarta que aquesta pràctica fraudulenta s'hagi produït en moltes altres zones del país.Tot i que actualment la campanya de vacunació a l'Índia és gratuïta, en un principi l'estat. Per tant, la resta de la població havia d'assumir el cost de la vacuna.

