Jordi Martí es consolida com a home fort del govern de Colau

La dimissió de Joan Subirats implicarà quees consolidi com a. Martí ja era regidor de Pressupostos, Presidència i Pla de Barris i ara també assumirà la sisena tinença d'alcaldia de Cultura, Educació i Ciència que deixa Subirats. Martí abandonarà el seu lloc com a regidor de Districte de l'Eixample, que passarà a ocupar P, el nou regidor dels comuns que substituirà Subirats al ple municipal.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i Joan Subirats, han escenificat aquest dimecres l'adeu en una roda de premsa a l'Ajuntament després que el comiat del fins ara tinent d'alcaldia es confirmés ahir.. El ja exregidor deixa els comuns sense ideòleg en el moment de repensar el model de ciutat ha volgut fer unal fins ara tinent d'alcaldia. L'alcaldessa l'ha tornat a reivindicar com una persona "del món de les idees" i li ha agraït que fes el pas de presentar-se com a número dos dels comuns a les darreres eleccions municipals. "Necessitem intel·lectuals que no es quedin en el confort del món acadèmic i estiguin disposats a entrar en política", ha dit Colau.L'alcaldessa ha destacat el tarannà "discret però determinat" de Subirats i, destacant la creació de la Biennal Ciutat i Ciència i el Pacte per la Cultura de Barcelona, acordat amb tots els grups municipals.Subirats s'ha acomiadat destacant, en una roda de premsa en què han fet acte de presència Janet Sanz i Laura Pérez (Barcelona en Comú) i Albert Batlle (PSC). "No dimiteixo de res, ni em jubilo de res", ha insistit Subirats, que ha assegurat que continuarà vinculat al "servei de la ciutat i del projecte polític" liderat per Colau,El fins ara tinent d'alcaldia s'ha referit també al projecte de l', que s'ha convertit en un conflicte enquistat que el govern municipal haurà d'afrontar durant la segona part del mandat. "És un tema suficientment discutit i debatut", ha dit. Subirats va ser l'encarregat de presentar a principis del 2020 els informes que desaconsellaven l'aterratge de la franquícia a la nova bocana del port.

