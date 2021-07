El Govern defensa el porta a porta tot i les crítiques de Junts

Després quedefensés les crítiques dels veïns, el regidor d'emergència climàtica i transició ecològica,, i el director de l'agència de residus de Catalunya,, asseguren l'efectivitat i els beneficis del Porta a Portaa la roda de premsa d'aquest matí a l'Ajuntament.El projecte va començar com a iniciativa fa cinc anys a l'àrea de Barcelona per la necessitat climàtica d'empènyer cada cop més la població al reciclatge i disminució de residus, els quals suposen un deute major de 2 milions cada any. Actualment,. Era el moment de l'àrea metropolitana.Un mes després de l'inici del porta a porta a Sant Andreu, Badia assegura que el sistema és eficaç per als objectius que es volen complir. En aquest sentit,. A més a més, tot i haver unes 150 bosses setmanals no recollides per no complir les mesures de separació, vuit de cada 10 llars duen a terme el sistema a la perfecció, convertint probablement a Sant Andreu en el barri que més recicla.Badia afegeix la importància del fet que el volum de recollida d'orgànica ha passat de 8.000 kg setmanals a 24.000, simbolitzant la suma de participants en aquest sistema, això farà que la seva implantació a més barris com Horta o Sant Antoni sigui possible d'ara endavant tot i la polèmica dels veïns de Sant Andreu, acollida per Junts.i que cada preocupació com la dificultat en les persones invidents s'estudia per evitar qualsevol incomoditat.Peraire reafirma rotundament que si el sistema, realitzat en moltes ciutats i capitals d'Europa, es fa bé, és "infinitament" més respectuós amb els ciutadans i el medi ambient que el convencional, a més de ser un potent dinamitzador de l'economia. ", estarem al costat de la ciutadania, assumint les responsabilitats que toca per poder avançar en els objectius que ens proposem i implantar sistemes eficaços com aquest".i que cada necessitat serà atesa de manera empàtica i individual per part dels ajuntaments, fins i tot s'implantaran mesures de consciència per aquelles bosses no recollides per errors a la separació dels residus, ja que la població no és realment conscient dels residus que genera cada llar: "hi ha, i seguirà havent-hi, un acompanyament per afavorir que aquest canvi d'hàbits sigui el menys incòmode possible".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor