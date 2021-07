Detingut un legionari begut per atropellar mortalment una nena de 5 anys a Almeria

aquest dimecres com a responsable de l'a la població de, molt a prop. Els agents l'han detingut després del sinistre i després d'haver donat positiu en el test d'alcoholèmia, amb una taxa molt per sobre del permès (0,90).Fonts de la basesituada a Almeria han confirmat a Europa Press que el detingut era un dels seus soldats. L'atropellament s'ha produït en un pas de vianants davant d'un supermercat del municipi. El legionari, begut, conduïa a gran velocitat un vehicle i ha passat per damunt de la petita.Els serveis d'emergència s'han activat per intentar salvar-la però no ha estat possible.per donar suport a la família i ha decretat una jornada de dol i un minut de silenci davant el consistori.

