Unitats mòbils contra la Covid: on estan, qui hi pot anar i quina vacuna posen

En marxa elsnoliejats pel Departament de Salut per accelerar la vacunació contra la Covid. Els vehicles, que es transformen en, circularan els propers dies i setmanes pels barris de Barcelona i les zones de Catalunya on la campanya per immunitzar la població vagi més lenta. Hi haurà fins a mitja dotzena d'unitats mòbils en circulació.La de Janssen, que és d'una sola dosi i suficient contra les noves variants. Així assolirà més gent la pauta completa.Per ara, les persones majors de 40 anys que encara no hagin rebut cap dosi. Són les franges que més preocupen en aquests moments perquè són les que tenen més possibilitats d'acabar a l'UCI i encara hi ha molta gent d'aquesta edat sense vacunar. Es vol arribar a aquells que estiguin en situació de vulnerabilitat i que tinguin dificultats per accedir als punts de vaccinació habituals.S'hi vacuna de 9h a 20h. Tot i això, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja ha dit que, si cal, també es vacunarà de nit.Cada dia de la setmana, de dilluns a diumenge.No, s'hi atén sense cita prèvia. Cada unitat mòbil compta amb un equip de 2 infermeres, 1 tècnic i dos administratius. A l'exterior s'hi instal·len dues carpes: una carpa per fer el registre de les persones que es vacunaran, i l'altra com a zona d'espera després de rebre el fàrmac.Entre 1.000 i 1.400 persones a cada unitat mòbil.L'objectiu és que es vagin movent dia a dia. Segons expliquen des del departament, no s'informarà amb gaire antelació d'on i quan aniran perquè la intenció és moure's allà on sigui més necessari per accelerar la vacunació. Per ara, això sí, els busos i camions circularan per diferents barris de Barcelona (el primer punt s'ha instal·lat al barri del Born, al costat de l'Arc de Triomf) i localitats de la regió metropolitana nord i les Terres de l'Ebre.

