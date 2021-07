Els pressupostos de Sánchez generen arestes entre ERC i Junts al Parlament

Aragonès no serà a la conferència de presidents autonòmics

La negociació delsserà la primera prova de foc de la coordinació entreal. Davant la sensació que els republicans estan aplanant el terreny per validar-los o, si més no, per asseure's a parlar en solitari amb el PSOE, el partit deha volgut preguntar aquest dimecres al president de la Generalitat,, sobre com ha d'afrontar l'independentisme una negociació d'aquest tipus., cap de files de Junts a la cambra catalana, ha indicat que els dos grups han d'actuar amb "unitat" per tenir més "força" davant del govern espanyol, senyal de les arestes que genera aquesta qüestió en l'estat major del moviment., ha indicat.Junts ha fet de la col·laboració entre ERC i el PSOE un dels punts forts del seu argumentari. Tant la investidura de Pedro Sánchez com els anteriors pressupostos, segons la formació de Puigdemont, es van dur a terme. La coordinació a Madrid va ser un dels punts calents de la negociació per formar l'actual Govern, i també té impacte en la taula de diàleg, que es tornarà a posar en marxa el. Aragonès, en tot cas, ha volgut desvincular la negociació amb l'Estat de les converses que es puguin mantenir sobre aspectes concrets al Congrés."La mesa de negociació per la resolució del conflcite ha d'avançar independentment de la posició dels grups parlamentaris a Madrid. La negociació que afrontarem és complexa, però necessària.d'una negociació i per defensar els interessos de la ciutadania", ha apuntat el president. Entenc que el seu grup ens ha dit que. Si a partir d'aquí volen una posició compartida, és bo que es treballi des del consens, es podrà fer amb més força. Trobarà la meva predisposició a fer-ho així. Complint l'acord d'investidura, des del consens,en aquest sentit", ha remarcat Aragonès, obert a negociar recursos per a Catalunya.No serà, això sí, a laprevista per aquest mateix mes de juliol. Així ho ha verbalitzat en resposta a, cap de files del, just després de dirigir-se a Batet. Segons Aragonès, al Govern no el trobaran en "fotografies", sinó en. En aquest sentit, el president ha citat la reunió de la comissió bilateral que se celebrarà aquest mes de juliol. Serà la primera vegada que l'organisme se citi després de fer-ho l'agost del 2018

