Oriol Mitjà respon sis dubtes freqüents sobre la nova fase de la pandèmia

La pandèmia del coronavirus ha entrat en. Mentre la campanya de vacunació avança a bon ritme , els casos s'han disparat, majoritàriament entre la gent més jove, a causa de la-tot i que el Govern ja ha optat per fer una mica de marxa enrere -. Aquesta nova pantalla en la lluita contra la Covid genera, com és lògic,entre la societat.n'ha respost alguns a través del seu compte de Twitter , on té gairebé 195.000 seguidors.Segons explica l'epidemiòleg, ho ets si has estat a menys de dos metres, sense mascareta i durant un temps acumulat de més de 15 minuts, tant en interiors com en exteriors.No. Tal com recorda Mitjà, els contactes estrets que han donat negatiu han de complir igualment una quarantena de 10 dies "perquè poden estar infectats i desenvolupar símptomes de la malaltia més endavant".No, segons l'última actualització del protocol per part de Salut. Ara bé, és recomanable, recorda el doctor, que les persones vacunades es facin una prova PCR després del contacte i passats 7 dies i que evitin el contacte amb persones vulnerables."No, cal que esperis a acabar la quarantena", destaca Mitjà. Pots fer-ho si, passats 10 dies des de l'exposició, no has presentat símptomes.L'epidemiòleg detalla que els menors de 65 anys rebran una sola dosi després d'haver passat la malaltia i que els majors -o els que tenen immunosupressió- necessitaran una pauta completa "tan aviat com es recuperin"."Visita el teu ginecòleg. Amb tota probabilitat no hi ha cap risc pel fetus, però la mare necessita una monitorització dels símptomes més intensiva per evitar complicacions", explica l'especialista.

