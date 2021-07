El president de la Generalitat,, ha assegurat aquest dimecres al Parlament que el nou "fons complementari de riscos" per fer front en el curt termini a les fiances milionàries imposades pel Tribunal de Comptes està emparat per la "legalitat". En aquests termes s'ha pronunciat Aragonès en resposta a, líder dea la cambra, que ha acusat el Govern de "robar" diners als catalans per finançar les fiances als "protagonistes del cop d'Estat" del 2017 i ja ha anunciat una querella per malversació., ha dit. Aragonès ha indicat que hi ha governs autonòmiques, com és el cas de l'andalús -al qual Vox ha donat suport-, que tenen contractades assegurances de funcionament similar . De fet, el decret aprovat ahir pel Govern té forma d'assegurança amb avals i contraavals combinats entre entitats financeres i l', que és públic., ha ressaltat Aragonès, que ha indicat que la feina del decret és la mateixa que les pòlisses que tenen "altres administracions". "L'esquema és per fer front a tots els mecanismes de l'Estat.. No només es tracta dels casos que hi ha ara, sinó també dels que hi poden haver en un futur", ha remarcat el president de la Generalitat. La norma, ha indicat Aragonès, ve de "diversos manaments legals", entre els quals la llei de funció pública. ". La cobertura de risc és menor a la que tenen assegurades Galícia o fins i tot el govern de l'Estat pel que fa a responsabilitat comptable. Es garanteix l'aval per protegir aquesta responsabilitat", ha ressaltat.Abans de la sessió de control al president, els consellers-Economia- i-Presidència- han hagut de respondre preguntes relacionades amb el fons de riscos que ha posat en marxa el Govern. Giró ha indicat que és un "instrument" per restablir la "llibertat" a l'hora de fer política a Catalunya, i Vilagrà ha remarcat queels decrets que surten de la Generalitat. La consellera de la Presidència ha indicat que el mecanisme forma part de la legalitat, tot i que, president del govern espanyol, no ha tancat la porta a recórrer-lo . Els encausats tenen fins al 21 de juliol per pagar les fiances milionàries que els exigeix el Tribunal de Comptes per l'acció exterior catalana dels últims anys.Aragonès, en resposta a Carlos Carrizosa, cap de files de Ciutadans, ha indicat que. "És la solució política més inclusiva per pronunciar-se amb tota llibertat sobre la relació amb l'Estat", ha apuntat el president de la Generalitat, que ha demanat "articular" els "mecanismes democràtics" per tal que la ciutadania "deliberi" i s'expressi a les urnes., ha apuntat Aragonès, mentre que Carrizosa s'ha mostrat "preocupat" per la possibilitat que el govern espanyol concedeixi l'oportunitat d'una votació sobre la independència. Aquesta possibilitat, però,. Serà una de les qüestions que s'hauran de dirimir en la reunió de la taula de diàleg, que serà el 13 de setembre a Barcelona L'evolució de la pandèmia també ha tingut protagonisme al llarg de la sessió de control, amb preguntes dirigides tant a Aragonès com al conseller de Salut,, cap de files dels comuns, ha remarcat que no s'han de criminalitzar els joves, protagonistes de l'escalada de contagis., ha remarcat Aragonès. Albiach ha culpat les retallades de la tensió existent en el sistema sanitari, i ha apuntat que el sistema de rastreig ja ha arribat al seu "límit". Argimon ha apuntat que la idea és accelerar tant com es pugui el procés de vacunació

