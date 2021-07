Avís d'Argimon: ​«Si no invertim més en salut, el sistema petarà»

Altres notícies que et poden interessar

ha reivindicat el sistema sanitari català en una entrevista als Matins de TV3: "Portem molts anys dient-nos que tenim un sistema sanitari excel·lent, i ho és", ha afirmat. "Peròi sense invertir en salut. Aquí ens hi haurem de posar clarament, si és la nostra prioritat. Això vol dir invertir molt en salut els pròxims anys, i", ha alertat.El conseller ha anunciat que s'habilitaran algunsdavant la saturació dels centres d'atenció primària. "Tenim les mans que tenim, no podem contractar més personal perquè no n'hi ha", ha insistit. A més, ha alertat queperquè arribaran noves variants i, per tant, caldrà una vacunació "global".Pel que fa a les últimes restriccions per a l'oci nocturn, Argimon ha admès que "", en referència a la gent que ballava sense mascareta. Amb tot, assegura que la culpa del repunt de casos és de "l'oci" en general, no només el nocturn, si bé recorda que hi ha hagut "" en discoteques.Sobre la mascareta a l'aire lliure, Argimon s'ha mostratperquè "hi ha molta gent que no la porta en aglomeracions on l'hauria de portar". El conseller creu que "ens interessaria recuperar-ho perquè, la mascareta és una senyal".

