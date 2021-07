El primer escorxador mòbil de l'estat espanyol arrenca a Osona

Benestar animal

(AICA)el proper mes de setembre el, per donar servei als. La iniciativa serà una realitat després que fa 2 anys es van iniciar diverses trobades de treball entre un grup de ramaders, l'actuali responsables del, per estudiar-ne la viabilitat i els condicionants del seu funcionament.L'escorxador mòbil donarà servei principalment a. El nou servei dona resposta a unaper part de diversos ramaders del territori, arran de les dificultats creixents per trobar escorxadors propers que acceptessin les seves petites produccions davant el tancament progressiu dels escorxadors municipals. Ara, mitjançant el projecte, i conjuntament amb la, ARCA ha aconseguit el finançament necessari per posar en marxa aquest nou escorxador en format pilot.El properes realitzarà elper testejar l'equipament al. I alde manera estable donant servei a una dotzena d'explotacions. Progressivament, s'anirà ampliant el servei a d'altres explotacions que ho sol·licitin.Els ramaders que vulguin utilitzar el servei hauran de complir alguns requeriments com ara disposar de traçabilitat individual de cadascun dels animals, tenir un espai per a l'escorxador amb connexió d'aigua i electricitat i disposar d'una zona pavimentada i tancada en una zona neta de l'explotació per evitar que hi accedeixin altres animals mentre s'hi està treballant.L'escorxador mòbil, que, s'ha equipat sobre un camió. Disposa d'una zona exterior amb una plataforma elevadora i diverses cledes metàl·liques que actuen com a tancat per a 4 o 5 animals. A l'interior, el vehicle té habilitades diverses. El vehicle disposa deper poder desenvolupar la matança amb les màximes condicions del benestar animal i garantir un servei ràpid i efectiu.L'escorxador mòbil és un dels cinc obradors que s'estan construint en el marc de l'operació "Rural Equipa't" que lidera ARCA, dins el programa BCN Smart Rural de la Diputació de Barcelona. Els quatre obradors restants del projecte són: la formatgeria d'Alpens, la sala de desfer de Marganell, l'obrador de transformació vegetal i cuina compartida de Manresa (co-finançat per l'Ajuntament de Manresa, ARCA i la Diputació de Barcelona) i l'escorxador pilot modular del Moianès (pendent d'iniciar les obres de l'edificació).

