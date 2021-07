«La diversitat no és cap amenaça; la ignorància, sí»

🔴 EN DIRECTE | Desenes de persones es congreguen a Sant Cugat per rebutjar la nova onada d'agressions homòfobes dels darrers dies arreu de l'estat



L'Àngel, agredit fa pocs dies durant la Festa Major, denuncia els fets; 📹 @SergiBaixasColohttps://t.co/kJ7mykGGX4 pic.twitter.com/RmTa5Gbf8p — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) July 6, 2021

Exojo agraeix totes les mostres de suport rebudes durant les últimes hores Foto: Sergi Baixas

". Amb aquest missatge llençat als agressors, l'Àngel, el jove de 19 anys que va quedar inconscient durant la Festa Major per un atac homòfob , ha denunciat els fets en una concentració de rebuig que ha tingut lloc aquest vespre a Sant Cugat del Vallès.Prop de 250 persones s'han apropat a les portes de l'Ajuntament per condemnar aquests fets i laquest passat cap de setmana. Des del col·lectiu local LGTBI+ han assegurat que vetllaran per unai asseguren que no permetran que la intolerància els "torni a tancar als armaris". En aquesta línia han exigit "; prou de titulars còmplices de les violències masclistes i lgtbifòbiques, prou de culpabilitzar les víctimes".". El jove de Santa Eulàlia de Ronçana expressa colpit la seva "" i un "ai al cor que no em fuig". Exojo confessa que tenia por que el seu cas quedés únicament "com una anècdota traumàtica" com en tantes altres agressions homòfobes. Per sort, diu, el seu cas s'ha fet viral i aprofitarà l'embranzida per continuar denunciant aquesta realitat que el col·lectiu pateix."Les últimes agressions són un trist recordatori de la situació que vivim a ple segle XX:", remarca. Exojo denuncia que la comunitat LGTBI ha estat "silenciada, maltractada, humiliada i marginada de la societat. Hem estat víctimes de perjudicis, abusos, crits, burles i ens hem avergonyit de ser com som". En aquest sentit, ha reivindicat l'"" de comunitat i avisa que "no permetrem que se'ns maltracti i minoritzi".Des de la tinència d'alcaldia de Drets Socials,, explica que des que van assabentar-se del cas van oferir a la víctima acompanyament, assessoria jurídica i psicològica especialitzada per a ell i el seu entorn. "És intolerable i inadmissible que aquests atacs continuïn succeïnt", ha denunciat la cupaire. Des del govern local descarten, per ara, presentar-se com a acusació popular.Els fets estan sent investigats pels Mossos i encara no s'han localitzat els agressors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor