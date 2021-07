Detinguts tres joves per l'assassinat del Samuel a la Corunya

Primeres detencions en relació amb l'assassinat del jove gallec Samuel, apallissat fins a la mort per un grup de personesLa policia espanyola ha detinguttots ells veïns de la Corunya. Segons recull Europa Press, el cos policial no descarta realitzar més detencions en les pròximes hores relacionada amb la pallissa mortal al Samuel. Els joves arrestats estan acusats d'agressió violenta, en una investigació per part dels cossos de seguretat que segueix oberta., delegat del govern espanyol a Galícia, ha confirmat aquest dimarts que quinze persones ja han prestat declaració en relació amb els fets que van propinar l'assassinat del Samuel. La investigació es troba sota secret de sumari i per això mateix Miñones ha evitat aclararir si entre aquesta quinzena de persones es troba algun dels autors de la pallissa o cap dels detinguts.Centenars de persones van sortir al carrer aquest dilluns en diverses ciutats catalanes per mostrar la seva, el jove de 24 anys mort dissabte apallissat per 14 persones al crit de "maricón". La més multitudinària ha estat la de Barcelona, amb el lema "Justícia per a Samuel", convocada per l'Observatori contra l'Homofòbia i la plataforma LGTBI a les portes del Centre LGTBI, que ha estat atacat amb pintades abans de la concentració.A la protesta, on es van sentir crits de "no passaran", es va reclamar a les administracions mesures perquè no es tornin a repetir casos com els del Samuel i s'ha guardat un minut de silenci en memòria del jove. Les protestes també van demanar justícia pel jove de 20 anys de Sant Cugat que va patir una agressió homòfoba.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor