Marxa enrere per salvar l'estiu

Els "plats trencats" de l'escalada de contagis

Els festivals i els concerts multitudinaris, indultats

L'augment sense aturador de contagis entre joves ha dut el Govern a ferque va decretar a les portes de Sant Joan. Només 18 dies després, discoteques i espais similars com ara locals de ball i karaokes hauran d'abaixar la persiana de nou aquest divendres, en una, segons el conseller de Salut,, i que mantindrà una vigència de dues setmanes. Només els espais a l'aire lliure se salvaran del tancament. La Generalitat, que no preveia un escenari com aquest, també demanarà restablir l'obligatorietat de la mascareta a l'exterior. Teràpia de xoc peri no comprometre els efectes positius de la vacunació, que s'està accelerant des de fa setmanes El tancament de l'oci nocturn ha enganxat a contrapeu el sector perquè divendres passatper entrar a les discoteques, com proposaven les patronals del sector, i desvinculava els contagis de l'activitat dels locals que obren de nit. Aquest dimarts al matí Salut els citava d'urgència per anunciar-los la mesura. La patronals'ha mostrat "indignada" i ha denunciat el que consideren "estigmatització" de l'oci nocturn.En la decisió ha pesat l'detectada aquest cap de setmana entre les franges d'edat amb menys proporció de vacunats, com ara la de, que fa tot just una setmana que van començar a rebre punxades i encara no han desenvolupat immunitat. L'augment de contagis ja comença a notar-se als hospitals i està causant un degoteig d'ingressos a les UCI, però sobretot està col·lapsant els centres d'atenció primària, saturats en plena campanya de vacunació.La reobertura de l'oci nocturn mai va ser completa, ja quei d'altres van tancar en comprovar les, com ara l'ús de la mascareta. Davant el degoteig de tancaments , la patronal Fecasarm va advertir que el sector tenia "tots els números de pagar els plats trencats de tots els contagis", i el pronòstic s'ha complert.Ara, a l'inici d'una temporada turística en perill per la propagació de la variant Delta , l'oci nocturn és en el punt de mira a tot l'Estat. Amb el precedent recent dels múltiples brots a Mallorca per festes de final de curs, els experts que assessoren Sanitathan proposat el tancament de les discoteques a totes les autonomies. Fins i tot Castella i Lleó ha defensat la reimplantació del, una mesura a què Argimon no creu que "hàgim d'arribar" per l'impacte emocional que implicaria., ministre de Política Territorial, ha indicat queSalut sí que plantejarà a Sanitat unperquè torni a ser obligatòria en espais exteriors, com ha avançat la portaveu del Govern,. Argimon ha recomanat portar mascareta al carrer "per recordar que estem en pandèmia", si bé ha reconegut que la Generalitat no té competències per reimplantar-la. Des del, portar-la en exteriors ja no és obligatori.Un dels espais on s'ha notat una relaxació en l'ús de la mascareta han estat els festivals de música, com el Vida i el Canet Rock, els primers celebrats des de l'inici de la pandèmia. Les imatges de part del públic amb el rostre descobert "no es poden repetir", ha advertit Argimon, si béen les restriccions aprovades pel Procicat. Això sí, amb tests d'antígens obligatoris sempre que se superin les 500 persones i el públic estigui dret i pugui ballar. La reculada en la desescalada no afectarà, doncs, festivals com el Cruïlla, que arrencaven aquesta setmana, ni els concerts i balls de les festes majors.

