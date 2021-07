La mort de la Manada: les cinc coses que canvia la llei del «només sí és sí»

1. Sense consentiment explícit, agressió

2. Acabar amb la dicotomia abús-agressió

3. Acompanyar i protegir les víctimes

4. Més agreujants

5. Nens i ètnies inclosos

El ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei de Garantia Integral de Llibertat Sexua l, l'anomenada. La nova normativa suposa un canvi en la legislació espanyola sobre les agressions sexuals i s'adequa al que són els corrents més progressistes en aquest àmbit.La norma posa elal bell mig de la legislació. Així ho va exigir la Convenció d'Istambul , un acord del 2011 impulsat pelper protegir la dona i que ha estat signat per més de 40 estats. Alguns dels firmants, però, encara no l'han ratificada. Es dona el cas que el país amfitrió del tractat,, es va retirar fa pocs dies de la convenció.Ara, la llei anirà al Congrés per superar el darrer. Fa gairebé un any i mig que es va aprovar l'avantprojecte , que ha viscutper les tensions en el si de l'executiu de coalició entre el. La mà del ministeri d'Igualtat d'ha estat cabdal en el projecte, que la Moncloa ha presentat com un dels més emblemàtics de l'actual govern.És possible que la llei no hagués tirat endavant sense l'impacte que va suposar el cas de la Manada , la violació grupal duta a terme per un grup de cinc individus durant els Sanfermins del 2016. L'els va condemnar per abús, provocant una enorme indignació en amplis sectors socials. Finalment, una sentència delva elevar la tipologia penal a agressió. Aquestes són les cinc claus més destacades de la nova normativa."S'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de manera clara la voluntat de la persona", manté el text. Fins ara, la legislació espanyola establia que per haver unacalia que s'hagués donat un ús de lao de la. A partir d'ara, tot acte sexual que tingui lloc sense el consentiment explícit s'entendrà com una agressió i lesja no hauran de demostrar que s'han resistit.Ja no hi haurà més sentències com la que es va fer contra la Manada. L'abús desapareix deli es refon amb l'agressió. Aquest ha estat el nucli de moltes de les controvèrsies entorn els delictes sexuals a l'estat espanyol. Fins ara, l'abús era "l'accés al cos d'una persona sense consentiment i sense violència física", a diferència de l'agressió, que requeriaÉs un dels elements bàsics de la llei, que té com un del seus objectius posar fi a la, és a dir, totes les situacions que solen generar indefensió per part de les víctimes amb posterioritat a l'agressió. D'aquesta manera, es creena les víctimes durant les, hi haurà mesures d'acompanyament i es garantirà que, en cas de judicis, no hi hagi contacte visual amb els agressors i que es pugui declarar en sales especials.La llei no contempla un enduriment de condemnes. El delicte de violació continua estan fixat en una pena de presó de 4 a 10 anys, tot i que s'introdueixen nous, com pot ser unal'especial vulnerabilitat de la víctima, el tracte denigratori o l'ús d'armes. En aquest cas, la pena pot arribar als 12 anys en cas d'un agreujant, i de fins a 15 anys en cas de dosLa norma també inclou un seguit de mesures adreçades alsvíctimes d'agressió. Es creen unes cases d'acollida d'com existeixen en alguns països nòrdics, uns centres especials a cura de professionals de diversos àmbits, des de la medicina a la psicologia. Els infants i les dones de totes les ètnies i nacionalitats estan inclosos en l'abast de la llei. També s'inclouen mesures contra, establint-se penes de 3 anys de presó per als propietaris d'immobles en què s'exerceixi. Una mesura, aquesta, que va ser eliminada pel PSOE l'any 1995.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor