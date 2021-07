El PP aconsegueix la seva tercera alcaldia a Catalunya

El popularha pres possessió aquest dimarts com a nou alcalde de Gimenells i el Pla de la Font (Segrià), tal com preveia l'acord que van assolir el PP i el PSC en aquest municipi arran de la moció de censura que van presentar conjuntament l'octubre del 2020 contra l'aleshores alcaldessa Emma Solans, de Som Poble.Després de vuit mesos al capdavant del consistori, el socialista Ivan Alcolea passa el relleu a Pérez, queperò que va perdre el càrrec també per una moció de censura després d'abandonar el PSC per anar de número dos del PPC per Lleida a les eleccions al Parlament 2017., a més de les de Badalona i Pontons.El Partit Popular, amb Dante Pérez al capdavant,en aquest municipi del Segrià però va obtenir els mateixos quatre regidors que l'agrupació d'electors Som Poble, mentre que Independents per Gimenells, marca blanca del PSC, es va quedar amb un representant. L'aleshores regidor socialista Antonio Pardos va facilitar la investidura de Solans. Després de la mort de Pardos l'octubre del 2019 víctima d'un càncer, Ivan Alcolea el va rellevar com a regidor socialista al consistori.Amb l'arribada d'Alcolea,contra Som Poble que van presentar conjuntament i amb la qual van fer fora Emma Solans de l'alcaldia l'octubre del 2020. L'acord entre populars i socialistes establia que Alcolea seria l'alcalde durant els següents vuit mesos i, passat aquest període, Pérez assumiria l'alcaldia fins al final del mandat, relleu que s'ha fet efectiu en el ple d'aquest dimarts.Dante Pérezen l'anterior legislatura, però aleshores sota les sigles de la Candidatura de Progrés (CP), vinculada al PSC. El març del 2018 va ser desbancat amb la moció de censura que van presentar la resta de regidors socialistes i el PDeCat després que Pérez abandonés la militància del PSC per anar de número dos del PPC per Lleida a les eleccions al Parlament del 21 de desembre del 2017.La presa de possessió de Dante Pérez com a nou alcalde de Gimenells i el Pla de la Font ha comptat amb l'assistència del president del PPC, Alejandro Fernández, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, entre altres representants de la formació.

