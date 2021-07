Dimiteix Joan Subirats, el número 2 d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona

Joan Subirats, número 2 d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona, dimiteix de tots els seus càrrecs de responsabilitat i abandona el consistori. Segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar, l'alcaldessa de la capital catalana anunciarà demà la baixa de Subirats, que es jubila, i quins seran els seus relleus al capdavant del departament de cultura de l'ajuntament i com a nou regidor de Barcelona en Comú al ple.El conseller de Barcelona en Comú a Horta-Guinardó,, serà qui ocupi el lloc de Subirats com a regidor al ple de l'Ajuntament. Per altra banda, Jordi Martí, actual responsable de l'àrea de Pressupostos, Presidència i Economia del govern de Colau, serà qui ocupi la regidoria de Cultura que deixa Subirats.A banda d'haver format part de l'equip fundador del moviment polític dels comuns, Subirats és un dels ideòlegs de l'espai de l'esquerra alternativa. Des que va assumir la tasca de comissionat de Cultura,, que amb anterioritat havia declinat. A les eleccions municipals del 2019 va ser quan va assumir la responsabilitat de ser el número 2 de la llista de Colau per davant d'altres personalitats com Jordi Martí.Subirats, que va ser columnista de NacióDigital fins que va convertir-se en comissionat de Cultura de l'Ajuntament, és professor de Ciències Polítiques, i havia liderat l'equip investigador del Programa de Doctorat de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

