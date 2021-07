Junqueras torna al Parlament Europeu i sosté que no cal «cap reconciliació» amb Puigdemont

El president d', ha assegurat no calamb el líder de. "Per part meva sempre hi ha hagut tota la voluntat d'entesa", ha dit aquest dimarts el líder republicà en la seva primera visita a la cambra ades que va sortir de la presó. Aquest dimecres es veurà amb Puigdemont a Waterloo, com va avançar divendres NacióDigital . En una atenció als mitjans, el líder d'ERC ha afirmat que no dona per "perdut" l'escó a l'Eurocambra recordant que està pendent del pronunciament dels tribunals de la UE."No donem mai res per perdut", ha reblat. Junqueras era el candidat de l'(ALE) a presidir la Comissió Europea a les eleccions europees del 2019. Va guanyar un escó per Catalunya, però el Tribunal Suprem es va negar a permetre la seva sortida de la presó per jurar la Constitució i assumir el mandat. Posteriorment, elva declarar que la condició d'eurodiputat s'obté només per la "mateixa elecció" a les urnes i que si el Suprem el volia mantenir en presó preventiva, havia de demanar a l'Eurocambra la suspensió de la seva immunitat com a parlamentari.Com que Junqueras ja havia estat condemnat en el moment de la sentència de Luxemburg, el Suprem va considerar que la situació no es podia revertir i que ja no podia ocupar l'escó. Junqueras ha denunciat als tribunals de la UE que l'Eurocambra assumís la decisió del Suprem i tampoc li permetés exercir com a eurodiputat.Després que el Tribunal General de la UE rebutgés en primera instància la demanda contra el Parlament Europeu, Junqueras està pendent que el Tribunal de Justícia de la UE accepti o no el seu recurs. De totes maneres, ERC va fer córrer la llista a l'estiu del 2020 i ara l'escó de Junqueras l'ocupaJunqueras, l'expresidenta del Parlament, l'exconseller d'Exteriors, l'exconsellera de Treballi la diputada d'ERChan viatjat aquest dimarts a Estrasburg en el marc d'una ronda de visites dels presos indultats per Europa. Després d'una atenció als mitjans, Junqueras i Romeva han entrat a l'Eurocambra per mantenir una sèrie de reunions amb eurodiputats.Com a exmembres de la cambra, tots dos són els únics que poden entrar a les instal·lacions per les restriccions de la covid-19. Junqueras i Romeva mantindran reunions amb, els colíders dels Verds/ALE, la família política europea on s'integra ERC. Després es trobaran en format híbrid amb tot el grup parlamentari, però no han volgut revelar si coincidiran amb eurodiputats d'altres formacions.En les reunions privades, Junqueras i Romeva traslladaran que l'independentisme continua "patint la repressió" perquè encara hi ha "persones a l'exili" o casos com el del. En aquest sentit, els republicans insten l'Eurocambra a "donar suport a la causa de la democràcia" i a "la defensa dels drets civils i polítics", així com al dret a la llibertat d'expressió i de reunió. "I també al dret a vot", ha puntualitzat Junqueras.

