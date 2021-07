Més de 13 milions d'euros en quatre anys

Laes prepara per ser l'alternativa si l'Estat tomba el "fons complementari de risc" aprovat pelper cobrir les fiances que elexigeix a 34 càrrecs i excàrrecs per l'acció exterior de laentre 2011 i 2017. Així ho ha explicat el president de la iniciativa,en una roda de premsa aquest dimarts a l'Cruanyes ha exposat que l'eina compta a hores d'ara amb, però que esperen aviat poder recuperarque els tribunals van requerir de forma duplicada. Es tracta de la xifra que tant elcom elde Barcelona van requerir als encarregats de preparar l'. Com que els quatre milions van ser requerits dos cops, ara s'ha demanat al 13 que retorni un dels pagaments.El president de la Caixa de Solidaritat també ha aprofitat l'atenció als mitjans per reivindicar que l'einai que treballa per cobrir les causes de repressió contra qualsevol persona. Davant qui demana reactivar-la, Cruanyes ha respost quei que "no deixa de rebre aportacions", tot i que ha reconegut que els imports han crescut després de conèixer-se la causa del Tribunal de Comptes.Al seu torn, la presidenta de l', i el vicepresident d', també presents en l'acte, han celebrat la decisió del Govern de crear aquest fons, però han lamentat que és una "solució temporal" perquè els embargaments es faran efectius "tard o d'hora". Tots tres han coincidit en defensar la legalitat en les actuacions dels afectats i en denunciar l'actuació "delirant" de l'òrgan fiscalitzador.Qui ha intervingut també en la roda de premsa ha estat, exsecretari general deli el càrrec a qui el Tribunal de Comptes atribueix una remesa més gran, de fins a. Royo ha defensat l'actuació de l'eina que va dirigir i ha explicat que l'únic objectiu és. A la vegada, ha recordat que moltes de les actuacions fetes també les duen a terme altres comunitats autònomes que "ningú planteja investigar-les". "L'únic objectiu és espantar els treballadors públics", ha explicat.Sobre la decisió del Govern de donar cobertura a les fiances, Royo ha celebrat elde l'executiu "acompanyat" de les entitats socials. Tot i això, ha expressat els seus dubtes sobre si el Tribunal de Comptes acceptarà aquesta via i creu que en la realitat no solucionarà elCruanyes ha explicat també fins on ha pogut arribar la Caixa de Solidaritat avui dia. L'eina ha cobert més deen multes i més deen fiances de responsabilitat social i de llibertat. En els últims mesos, s'ha atès a més deen unaEl representant de l'entitat ha volgut destacar sobretot que el "90%" de les aportacions siguin de: "Vol dir que són de persones que han de fer". Cruanyes ha tingut també paraules d'agraïment per alsi lesque han representat els encausats de manera, perquè si no, "no s'hi hagués pogut fer front".Per l'organització de la consulta delja s'han abonat. De fet, elva refusar les al·legacions fetes per les defenses la setmana passada. Ara, però, els representants de la Caixa de Solidaritat han exposat que la justícia demana. Per Cruanyes, això suposa una "il·legalitat" que serà denunciada en els pròxims dies.

