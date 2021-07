Una funcionària de Quatre Camins denuncia un pres per agredir-la sexualment

Un, a la Roca del Vallès, va presumptamentaquest dilluns al matí unadel centre. La dona se'n va poder despendre, va denunciar els fets als seus superiors i l'intern va ser aïllat preventivament. Més tard va ser traslladat a una altra presó en règim tancat i ha estat denunciat pel Departament de Justícia al jutjat de guàrdia, segons han confirmat fonts penitenciàries a l'ACN.Segons ha explicat el sindicat CSIF en un comunicat, la funcionària estava en un, i tenia la porta una mica oberta perquè no hi havia llum, quan un intern va accedir a aquest. La funcionària li va recriminar que fos allí i li va dir que sortís immediatament, però l'intern li va agafar la mà i l'hi va ficar als pantalons,Quan la funcionària es va regirar i va aconseguir treure la seva mà, l'intern la va agafar per les espatlles perquè li fes una la boca. La funcionària va aconseguir que finalment l'intern sortís del bany. Més tard, el mateix intern es va tornar a acostar a ella i la vaSegons el sindicat, tot i que no són habituals aquest tipus d'agressions sexuals, aquestun símptoma del. "No tots els presos són allí per delictes menors. El bonisme que pretén implantar l'administració penitenciària catalana no val per a tots els casos. No podem oblidar que a les presons hi ha persones molt perilloses", assegura el sindicat.Des de CSIF Presons declaren que "aquesta política disciplinària laxa que estan instaurant a les presons catalanes amb els presos conflictius fa que la seguretat de funcionaris i interns estigui en perill". Segons Marea Blava,, el conegut com a primer grau. Aquest mateix dilluns va ser traslladat a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires.Justícia ha explicat que s'està fent untant per part de l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte com per part de l'empresa que presta atenció psicològica específica als professionals de les presons que han patit una agressió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor