Indignació al Japó pels polèmics comentaris de dos jugadors del Barça

són la diana de les crítiques al Japó des que aquest dilluns es publiqués un polèmic vídeo. En una concentració amb la selecció francesa,els van ajudar a reparar la seva Playstation a l'habitació i es van burlar d'ells.En les imatges es poden sentir els jugadors del Barça fent comentaris desagradables: "només perquè puguis jugar al PES (Pro Evolution Soccer), no et fa vergonya?", i també "és aquest?".Davant dels atacs rebuts, Griezmann va assegurar a Twitter que sempre ha estat compromès "" i va acusar els crítics de voler "fer-me passar per l'home que no sóc".Les paraules del davanter blaugrana, però, no han calmat els ànims. Aquest mateix dimarts,, patrocinador principal del club, ha lamentat les imatges dels dos futbolistes. "Com a patrocinador del club i organitzador de gires, sento molt aquests comentaris discriminatoris", ha asseverat. Mikitani afegeix quei que l'empresa protestarà formalment al club per demanar explicacions.

