El Suprem obliga Barcelona a col·locar una imatge de Felip VI a la sala de plens

a la sala de plens. La sentència posa fi a una polèmica que ha durat sis anys, després que el 2015 el govern municipal retirés el bust de Joan Carles I.Inicialment un jutjat de Barcelona va sentenciar que l'Ajuntament havia de col·locar una efígie del rei en un lloc "preferent i d'honor", a instàncies d'una Catalunya. El consistori va presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el va desestimar.EL consistori va arribar fins al Suprem, amb l'argument que el reglament municipal podia estipular quins símbols havien de tenir espai a la sala de plens. Ara l'alt tribunal ha comunicat que laa un lloc "preferent" de la sala on se celebren els plensa qualsevol reglament municipal. Per tant, és d'aplicació a tots els consistoris independentment de la voluntat que expressi el ple de cada municipi.A la seva resolució els magistrats afegeixen que el Reglament estatal no limita l'àmbit competencial de l'Ajuntament de Barcelona ni la seva "potestat d'autogovern per a la gestió dels interessos" que representen, i en canvi l'article del Reglament municipal que va ser anul·lat sí quede la norma general que s'aplica a tots els consistoris.

