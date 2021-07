d'edat, per haverunel Dorado de, on s'allotjava amb la seva mare, iSe l'investiga pels suposats delictes de temptativa d'homicidi i atemptat als agents. Diversos dotacions del cos i de la policia local s'han desplaçat quan passaven 11 minuts de la mitjanit a l'establiment després de rebre l'avís. El jove, de 17 anys,el treballador de l'hotel, de 62, i hauria seguint pegant-li a la cara estant al terra fins arrencar-li els ulls, segons ha pogut saber l'ACN de fonts policials.de Tarragona. En el moment de reduir-lo, l'arrestat hauria intentat sostreure l'arma reglamentària d'un agent i li hauria donat un cop de cap al nas, pel qual va haver ser atès. De fet, hauria estat la mare del noi qui hauria avisat la policia informant-los que el seu fill estava patint un brot psicòtic.Segons les mateixes fonts policials, el menor hauria protagonitzatdes de març d'enguany a l'Hospitalet de Llobregat, però no tindria cap malaltia mental diagnosticada. El detingut, que va ser sedat després de reduir-lo durant la detenció, ha estat traslladat aquest dimarts al matí a un hospital de Barcelona per estabilitzar-lo atès que, segons han confirmat els Mossos, estava alterat i agressiu. Continuarà sota custòdia policial a l’espera del que determini la Fiscalia de Menors. Els mossos mantenen la investigació oberta sobre els fets.

