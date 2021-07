El Govern reclamarà a l'Estat que la mascareta torni a ser obligatòria a l'exterior

Altres notícies que et poden interessar

, ha assegurat aquest dimarts la portaveu del Govern,, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Es referia a l'augment exponencial dels contagis, que ja comença a notar-se als hospitals . És per això que Plaja ha reclamat un "canvi de xip" a la ciutadania i que es torni a portar mascareta en totes les circumstàncies, tant a l'interior com a l'exterior. Des delja no és obligatori dur-la a l'exterior, tal com va establir el govern espanyol, però la Generalitat -- insisteix en la necessitat de portar-la. Fins al punt que demanarà a l'Estat que torni a ser obligatòria a l'aire lliure.La Generalitat, davant l'augment de la incidència del coronavirus registrada els últims dies, sobretot entre la població més jove, també ha decidit tancar l'oci nocturn . El Govern, en aquest sentit, aposta de nou per clausurar tots els locals d'oci nocturn que no siguin en espai obert, una mesura que afecta de manera clara les discoteques.requerirà, de manera obligatòria, un test d'antígens o una PCR negativa, o estar vacunat amb pauta completa. El tancament durarà quinze dies i es posarà en marxa des d'aquest mateix divendres.Aquest ha estat el resultat de la reunió d'urgència que ha convocat Salut amb la patronal del sector aquest migdia. La patronal estava convençuda que la reunió era per, com ja fa dies que reclamen, però amb aquesta última hora el"l'estocada final" dels establiments i ho descriu com "una sentència de mort".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor