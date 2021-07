Més de 80 entitats reclamen a Barcelona trencar l'agermanament amb Tel Aviv

Fins a 84 entitats de la societat civil han presentat aquest dimarts la campanya, amb la qual reclamen a l'Ajuntament que trenqui l'agermanament amb Tel Aviv, vigent des del 1998. La iniciativa està impulsada per Lafede.cat-Organitzacions per la Justícia Global i la Coalició Prou Complicitat amb Israel, i s'emmarca en la campanya internacional i nascuda a Palestina pela Israel.“El poble Palestí fa 73 anys que suporta un procés de neteja ètnica i colonització inhumana. Per combatre aquesta injustícia s'han intentat tots els mètodes possibles de resistència, i", ha dit en roda de premsa Alex Hinno, membre de la Comunitat Palestina de Catalunya i portaveu de la campanya.Els impulsors de la iniciativa defensen que el BDS és una eina peren la demanda per la fi de l'ocupació de territoris palestins i de l'apartheid imposat per Israel sobre la població palestina, denunciat recentment per Humans Rights Watch."L’Ajuntament de Barcelona tenint relacions amb Tel Aviv, l’epicentre de l’apartheid israelià, estàal poble palestí.”, ha denunciat la portaveu de la Coalició Prou Complicitat amb Israel, Alys Samson.Els impulsors de la campanya han traslladat les seves demandes a la quarta tinent d'alcaldia, Laura Pérez, responsable de l'àrea de Justícia Global del consistori. A més, han explicat que organitzacions israelianes favorables al BDS, com Boycott from Within, han escrit una, per demanar-li el trencament de l'agermanament. “Tal i com va passar amb l’apartheid a Sud-àfrica, serà impossible canviar la naturalesa del règim sense intervenció exterior”, detalla la carta. Colau també ha rebut una carta de l'alcalde de Gaza, Yahya R. Sarraj, amb la mateixa demanda.L'agermanament amb Tel Aviv es va formalitzar alhora que Barcelona s'agermanava amb Gaza., un marc que els impulsors de la campanya defensen que cal superar per aconseguir una "pau justa" a l'Orient Mitjà."Les nostres converses amb Gaza no estan pel trencament de l'acord amb Tel Aviv", deia recentment la quarta tinent d'alcaldia, Laura Pérez, en una entrevista a Al maig, el Consell Municipal de Cooperació de Barcelona va aprovar una declaració a proposta de LaFede.cat que, entre altres reclamacions, exigeix a l'Ajuntament no contractar empreses israelianes establertes en territori palestí ocupat Els impulsors de la campanya també han cridat a participar a la manifestació d'aquest dimarts a la tarda a la plaça de Sant Jaume per. Fa dos mesos i mig que Ruiz, referent de la cooperació catalana amb Palestina, està detinguda a Israel acusada de pertinença a organització il·legal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor