La CUP demana evitar «represaliats de primera i de segona»

La portaveu de laal Parlament,, ha considerat "correcta" la decisió del Govern de crear un fons per sufragar reclamacions com la del. En una roda de premsa aquest dimarts, la diputada ha demanat alque "sempre" faci costat als "represaliats per defensar els drets" i ha avalat "tota mesura que vagi en aquesta direcció". No obstant això, ha advertit que no hi pot haveri ha exigit a l'executiu que deixi de ser acusació en casos contra independentistes.El Govern ha confirmat aquest dimarts la creació d'un "fons complementari de riscos" per cobrir la situació d'indefensió dels funcionaris públics que no cobreixin les asseguradores. Es tracta d'una aportació inicial deque cobrirà les fiances que demana el Tribunal de Comptes a 34 càrrecs i excàrrecs del Govern per l'acció exterior de la Generalitat des del 2011 fins al 2017.Estrada també s'ha referit al tancament de l'oci nocturn per frenar els contagis i ha apuntat que "pot ser una mesura, però no l'única". "Cal posar el focus en l'", ha afirmat, dotant-la de més recursos, diferenciant els espais que atenen a infectats pel coronavirus dels que no, garantint que no es perden treballadors isi fa falta els"Tenim unaconstatada i, de nou, amb una manca de previsió", ha lamentat. Per a la diputada anticapitalista s'han repetit errors de l'estiu passat amb una desescalada "descontrolada". Per això, ha reivindicat fer. A més, ha demanat evitar que els ciutadans s'hagin d'adreçar a clíniques privades, que han duplicat el preu de les proves, com va explicar NacióDigital . "Novament veiem que la sanitat privada es lucra a costa de la pandèmia", ha deplorat.Estrada ha aprofitat la seva intervenció per presentar una de les iniciatives que la CUP durà al ple del Parlament: la petició al Govern perquè creï una. Els cupaires volen que aquesta companyia gestioni les, les concessions de les quals caduquen els pròxims anys.

