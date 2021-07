La Moncloa «vetllarà per la legalitat» davant del fons creat per la Generalitat

El"vetllarà per la". Aquesta ha estat la primera reacció de la Moncloa després que la Generalitat hagi creat el "fons complementari de risc" per respondre a les fiances del Tribunal de ComptesUna notícia de la qual només coneix "els titulars", en paraules de la ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu,La ministra ha assegurat que el govern espanyol tindrà cura de la "legalitat vigent tant a Catalunya com a totes les comunitats autonòmiques". Sobre els dubtes expressats peli una possible, Montero ha reiterat el "respecte a les investigacions del Tribunal de Comptes, que encara no han arribat al final". També ha fet una referència a lesque han de protegir els investigats.Aquest dimarts, elha decidit crear un "fons complementari de riscos" de la Generalitat amb el "principal objectiu de protegir els servidors públics en exercici del càrrec". L'aportació inicial és de, el doble dels recursos necessaris per afrontar les fiances de 5,4 milions d'euros que afronten 34 responsables del Govern davant del Tribunal de Comptes. L'gestionarà el fons fins que se'n creï l'òrgan gestor.Després de la reunió del, la consellera de la Presidència,, ha explicat que "es tracta de cobrir els nivells d'indefensió que afecten servidors públics i alts càrrecs que no estan coberts per les assegurances contractades per la", per defensar que s'està actuant sota l'anomenat"Cap servidor públic es pot veure perjudicat per l'exercici de les seves competències", ha ressaltat la consellera de la Presidència. Vilagrà ha indicat que això està emparat peli també pels "drets fonamentals". "Plantegem una protecció dels nostres treballadors", ha ressaltat la consellera. Si hi ha sentència ferma, això sí, la Generalitat recuperarà diners, interessos i costes judicials, com també ha destacat en vàries ocasions el conseller d'Economia,

