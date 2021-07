Els mossos que acompanyaven Puigdemont diuen que estava pactada l'entrega a la fiscalia belga

Els dosque acompanyaven l'expresident de la Generalitat,, a Alemanya el març del 2018 han assegurat aquest dimarts que en cap moment van fer d'escorta, es van voler amagar de la policia o pensaven que estiguessin cometent cap delicte, ja que els advocats havien pactat l'. Ho han assegurat durant la primera sessió del judici a l', en el qual la fiscalia demana tres anys de presó per cadascú per un. Tots dos s'han negat a respondre les preguntes del ministeri públic.L'agent de seguretat ciutadana,, i l'agent de l'àrea d'escortes,han explicat també que no anaven armats i que estaven convençuts que no estaven cometent cap delicte perquè van utilitzar el, que és conegut públicament i també per part de la policia espanyola. També han defensat la seva innocència exposant que van circular en tot moment per lesi autopistes amb càmeres i lectors de matrícula.Abans de l'interrogatori als agents, la defensa ha demanat ladel procediment, al·legant que no se'ls pot jutjar en un tribunal espanyol perquè els fets. Tampoc, segons la defensa, podien ser arrestats, ja que la Fiscalia no s'hi havia querellat. Per contra, el ministeri públic ha dit que els fets són delicte a Alemanya i que no calia una querella per detenir-los, ja que laEls encausats són els mossos que acompanyaven Carles Puigdemont en el moment en què l'expresident va ser detingut a Alemanya . Era el, elacabava de reactivar les euroordres i Puigdemont tornava per carretera des defins a, on tenia la residència després d'encetar l'etapa a l'exili un cop declarada la independència. La Fiscalia acusa els agents de Pedro i Goicoechea d'aquest delicte d'encobriment perquè interpreta que tenien intenció d'evitar la detenció de Puigdemont. El judici s'allargarà fins dilluns.La defensa ha renunciat als testimonis de, les dues persones de confiança que acompanyaven l'expresident de la Generalitat en el viatge de tornada des de Finlàndia i que també es troben sota pressió judicial pel seu suport a l'expresident català. La detenció es va produir dos dies després que-que el dia anterior s'havia sotmès al debat d'investidura al Parlament com a presidenciable-, tornessin a ser empresonats per ordre del Suprem . Un cop arrestat, el líder de Junts va ser traslladat a, on va estar privat de llibertat durant dues setmanes. Al cap d'uns mesos, Alemanya en va descartar l'extradició pel delicte de rebel·lió."La intenció dels dos agents era evitar la identificació de Puigdemont un cop s'havia reactivat l'euroordre", assenyala el fiscalen un dels escrits d'acusació. Carballo ja va representar el ministeri públic en el judici contra l'anterior cúpula dels Mossos i de la consellera d'Interior que va acabar amb absolució per als acusats, inclòs el major, que va ser restituït en el càrrec. La Fiscalia interpreta que els dos mossos acusats estaven "en servei actiu" en la jornada que va ser detingut Puigdemont, per bé que ells argumenten que estaven de vacances.La protecció del líder de Junts a l'exili ha estat una de les carpetes que ha generat causes judicials al llarg dels últims anys., conseller d'Interior durant bona part de la legislatura anterior, afronta una petició de fins a sis anys de presó per part de la Fiscalia, que també té en el radar, el sergent dels Mossos que es va desplaçar a Bèlgica en els primers compassos de l'exili. Se'ls acusa deper la contractació d'Escolà a Interior com a assessor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor