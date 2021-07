Arantxa Sánchez Vicario afronta 4 anys de presó per amagar el seu patrimoni a través d'un testaferro

La Fiscalia demana quatre anys de presó per a l'extenistai el seu exmaritper un delicte d'aixecament de béns. La parella hauria ocultat el seu patrimoni a través d'un testaferro per evitar pagar. Segons el ministeri fiscal, Sánchez Vicario "va actuar sota les consignes del seu marit" una vegada se li va notificar el reclam del deute el juliol del 2010 per part del banc.L'acusació fiscal sosté que el matrimoni i cinc persones mésfrustrant d'aquesta manera el cobrament d'aquesta quantitat". En aquest procés per evitar el pagament, van buidar els seus comptes corrents. Van fer "desaparèixer" els diners que Sánchez Vicario havia cobrat en crèdits i per la seva feina en mitjans de comunicació.Santacana administrava diverses societats propietat de l'extennista, empreses que bàsicament gestionaven patrimoni immobiliari. El matrimoni va decidir traspassar una vintena d'habitatges, places d'aparcament, terrenys i locals situats a diversos punts de Catalunya com Bellver de Cerdanya, Sant Feliu de Guíxols, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Sitges, Sant Cugat del Vallès, Barcelona o Premià de Mar, i també Formentera.Per tot això, la fiscalia demana quatre anys de presó i 8.640 euros de multa per a l'extennista i el seu marit per alçament de béns i insolvència punible, tres anys i mig de presó i 7.560 euros de multa per a uns altres quatre investigats com a cooperadors necessaris, i dos anys i nou mesos de presó i 7.200 euros de multa per al cinquè investigat.A més, Sánchez Vicario i la seva parella hauran d'indemnitzar conjuntament el banc amb 6,1 milions d'euros. Els altres cinc acusats hauran d'indemnitzar l'entitat bancària amb un total de 12,3 milions d'euros. També les set empreses relacionades amb els fets hauran d'indemnitzar el banc, com a responsables civils subsidiàries, amb un total de prop d'11 milions d'euros.

