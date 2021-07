Guardiola destrossa Tebas: «En deus saber molt d'això, oi?»

s'han enganxat durant les últimes hores. El tècnic de Santpedor va iniciar la guerra en declaracions a TV3 durant la seva visita a Catalunya, on va dir que "", i li demanava "que n'aprengui" per aconseguir que clubs com el Barça, el Madrid, l'Atlètic o el València tinguin més recursos "per poder fer les inversions que han de fer".El president de la Lliga va respondre Guardiola en un tuit. Va dir-li al català que ", dels efectes dels clubs estat a la inflació de salaris, de demografia, de la penetració de la TV de pagament i de Xina". A més, va afegir que "de l'absolució al TAS en tindrem notícies", en referència a la possible vulneració deldel Manchester City.Guardiola no es va quedar quiet i va respondre a Twitter. L'entrenador va repassar tots els èxits del futbol espanyol en els últims anys, que ha aconseguit l'"admiració i estimació de tot el món"., li pregunta. "Jo no entenc de macroeconomia, ni demografia, ni la penetració de la TV de pagament, ni de la Xina. Per això estàs tu, perquè ens expliquis per què encara estem tan lluny de la Premier després de dues dècades brutals.".

