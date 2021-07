Cau una banda que esclavitzava ciutadans xinesos i els obligava a cultivar marihuana

Obligats a treballar en condicions infrahumanes

Les víctimes vivien en condicions infrahumanes. Foto: Mossos

Guanys d'uns dos milions

Vuit detinguts i vuit alliberats

Els Mossos d'Esquadra han desmantellatque introduïa il·legalment compatriotes i els obligaven a. El passat 25 de maig van detenir vuit persones, totes de nacionalitat xinesa, com a presumptes autores dels delictes de pertinença a organització criminal,, falsedat documental i defraudació de fluid elèctric. També s'han alliberat vuit homes i dues dones, que portaven mesos sense sortir a l'exterior.Tal com explica el cos, aquestessón la culminació d'unainiciada a finals del 2019. Aquesta organització estava assentada aLa seva activitat principal era la captació, el transport i introducció de manera il·legal de persones procedents de Xina, a territori espanyol. Les víctimes eren captades al seu país d'origen, mitjançant laa Espanya, fent escala prèvia a diversos països.Un cop arribaven a l'estat espanyol, els membres de l'organització abusaven de la seva situació de poder. Coneixedors de lad'aquestes persones els hi retiraven la seva documentació i les sotmetien a una situació d'explotació, forçant-les a treballar per a l'organització amb la finalitat decontret amb la xarxa pelPer saldar aquest deute – que oscil·lava entre els 10.000 i els 30.000 euros – els obligaven a treballar per a l'organització en naus industrials, que amagaven plantacions clandestines de marihuana, en unes condicions de servitud o semi esclavitud, amb condicions de treball deficients, salaris baixos o inexistents i entorns insalubres.Un cop judicialitzada la investigació - tutelada pel Jutjat d'Instrucció número 32 de Barcelona i que ha comptat amb la participació de la-, es van confirmar totes les informacions prèvies de com treballava l'organització, perfectament estructurada i organitzada, liderada per un conegut cap de la comunitat de(Xina), assentada a Barcelona.Van constatar que el primer pas era l'entrada a països de l'est d'Europa mitjançant visats fraudulents per assistir a fires internacionals, on les víctimes figuraven com a representants d'empreses. Un cop allà s'encarregaven d'acompanyar, guiar i controlar els immigrants durant tot el trajecte fins arribar a Catalunya.Un cop arribats, eren explotats en el cultiu de plantacions interiors de marihuana, producte que posteriorment exportaven, mitjançant missatgeria privada a altres països europeus, especialment, on la demanda és molt gran i el seu valor de venda triplica al del mercat espanyol.Es van localitzar quatre naus industrials que ocultavenon hi vivien i hi treballaven deu persones -vuit homes i dues dones- que, aprofitant la seva situació de necessitat i vulnerabilitat, eren obligades a treballar en unes, sense poder sortir de les plantacions durant mesos.També es van detectar diversos immobles que realitzaven les funcions d'emmagatzematge i empaquetat de la marihuana procedent de les naus de cultiu on s'envasaven al buit en paquets d'uns 8 o 10 quilos per enviar, amagats entre altres mercaderies, mitjançant empreses de paqueteria.El destí principal era la ciutat de(Regne Unit) i puntualment també a localitats dels Països Baixos com. Per fer els enviaments utilitzaven identitats falses o de les persones que tenien retingudes i canviaven contínuament les empreses i les oficines d'enviament per no aixecar sospites.Gràcies a la cooperació policial en l'àmbit nacional i internacional s'han fet diverses intervencions d'alguns d'aquests enviaments, tant per part d'autoritats policials del país de destinació al Regne Unit com per part de les diferents forces i cossos de seguretat de l'estat espanyol.S'ha pogut comprovar com els darrers set mesos s'haurien enviat uns 50 paquets, en total unsaproximadament. Segons van informar les autoritats britàniques, el preu de la marihuana al Regne Unit està actualment per sobre dels 4.500 euros/kg, el que suposaria uns guanys per a l'organització d'unsaproximadament.Finalment, el passat 25 de maig es va passar a culminar la investigació amb una sèrie d'entrades i detencions. Es van realitzar 13 entrades i registres, quatre en naus industrials on hi havia els cultius de marihuana a, en vuit domicilis ubicats ai una darrera entrada i escorcoll en una gestoria de Santa Coloma de Cervelló on hi treballava un gestor, de nacionalitat xinesa, vinculat presumptament a les activitats delictives de l'organització.Es van, tots ciutadans xinesos, i es van, víctimes que estaven retingudes i explotades a l'interior de les naus on hi havia les plantacions de marihuana. Algunes d'aquestes persones portaven més d'un any sense sortir a l'exterior.A banda de nombrós material i estris per al cultiu, també es van localitzar, 60 quilograms en brut depreparats per la seva distribució i 42.600 euros en efectiu.Finalment, també es van intervenir un gran nombre dei documentació diversa de terceres persones de nacionalitat xinesa que els investigats utilitzaven per fer els enviaments o altre tipus de gestions que tenien per objecte eludir l'acció policial.Donada la magnitud i complexitat de l'organització, la investigació continua oberta i no es descarten més imputacions i detencions.Un cop van passar a disposició del jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona, l'autoritat judicial va decretar l'ingrés a presó de quatre persones i la llibertat en càrrecs i retirada de passaport per a resta.

