La irrupció de "Criar Bé"

ha tornar a deixar uns resultats ben diferents entre les dues principals emissores catalanes, en el segon trimestre.es manté amb 956.000 oients diaris -10.000 menys que en l'onada anterior- ibaixa a 503.000 -61.000 menys-.és la tercera amb 406.000 oients -57.000 més.D’aquesta manera, Rac1 gairebé dobla els oients de Catalunya Ràdio. És la major distància entre les dues emissores en tota la història.Les dades del segon trimestre reforcen el liderat a primera hora d', que fins i tot guanya audiència. El programa presentat persupera el seu millor registre amb 761.000 oients diaris, 18.000 més que en el primer trimestre. A més, l’hora de 8 a 9 del matí, la de més audiència, marca un nou rècord: 417.000 oients. A l'altra banda,baixa ja per sota dels 400.000 oients i se situa en 346.000.El, amb, tanca una altra temporada com a líder de la tarda amb 253.000 oients. I també són líders, amb, amb 138.000, i Tu diràs, amb Aleix Parisé, amb 112.000.Un altre dels èxits d'aquest EGM per Rac1 és la irrupció de. El nou programa d'humor i criança, que s’emet dissabtes de 15 a 16h, ha aconseguit ser líder a la franja amb 64.000 oients, 37.000 més que el primer trimestre.Per altra banda, les notes positives per a l'emissora pública són el, amb, que és l'informatiu més escoltat de Catalunya. Augmenta la seva audiència i arriba als 118.000 oients diaris.Una de les apostes de la temporada,amb, augmenta també el seu nombre d'oients i arriba als 50.000 diaris. També incrementen audiència l', iXL, que se situen en 53.000 i 43.000 oients diaris, respectivament.

