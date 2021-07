Mor Richard Donner, director de films mítics com «Superman» o «Los Goonies»

Donner va dirigir la primera pel·lícula de «Superman». Foto: Europa Press

aquest dilluns amb 91 anys. Entre els filsm que va dirigir destaquen títols tan destacats com ara, entre altres films mítics dels anys vuitanta. A més, va produir llargmetratges com ara la primera pel·lícula d'El seu primer gran èxit a la gran pantalla va ser el 1976 amb la cinta de terror, protagonitzada per Gregory Peck i Lee Remick. Dos anys més tard, va ser l’encarregat de realitzar la primera adaptació com a pel·lícula de Superman, amb els actorscom a protagonistes.A la dècada dels anys 80, es va fer càrrec de la direcció d’algunes cintes molt populars i recordades per diverses generacions, com

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor