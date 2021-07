Un brot de 700 contagiats podria tenir el seu origen a Salou

El govern navarrès ha notificatde joves que havien anat ai altres punts turístics fa pocs dies. El Departament de Salut deha organitzat aquest cap de setmana un cribratge entre persones que han passat per zones d'estiueig i del total de proves diagnòstiques la meitat han donat positiu, per ara.Es tracta d'estudiants d'entre 17 i 25 anys que recentment van viatjar a la capital de laen la línia dels viatges realitzats en localitats de la Costa Brava o a les Illes Balears i les Illes Canàries.El Servei Navarrès de Salut () ha fet més d'un miler de proves i segons Santos Indurain, la consellera de Salut, l'índex de positius està sent deu cops més alt que l'habitual. En aquesta comunitat, han augmentat els casos un 450% i la incidència s'està fent notar especialment entre els joves de 17 i 18 anys. La majoria dels casos són de la variant Delta.De la mateixa manera que Catalunya, les autoritats navarreses ja estan plantejant noves mesures de restricció. Per ara, s'ha avançat a la una de la matinada el tancament de les discoteques, entre el 7 de juliol i el dia 20, com a mínim. D'altra banda, s'han suspès les festivitats patronals de Pamplona, els coneguts San Fermín.

